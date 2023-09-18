Пиоли высказался о визите Ибрагимовича на базу

Перед стартом «Милана» в Лиге чемпионов клубную базу посетил бывший игрок команды Златан Ибрагимович.

«Он должен был приехать в пятницу, но у него были обязательства. Мне посчастливилось тренировать его и познакомиться с ним. Его присутствие сегодня было позитивным, его все любят. Мы с ним поужинаем, мы дружим.

Он пообщался индивидуально с некоторыми футболистами, со мной он поговорил о новых ребятах», - сказал Пиоли журналистам в ходе понедельничной пресс-конференции.

Во вторник в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов «Милан» будет играть против «Ньюкасла».