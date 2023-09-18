​Симеоне: «Я черпал вдохновение у Сарри»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался о рулевом «Лацио» Маурицио Сарри перед матчем команд в Лиге чемпионов.

«Мне всегда нравилась игра Сарри, я всегда следил за ним. Также я черпал у него вдохновение, чтобы улучшить свою команду. «Лацио» хорошо обороняется, ищет численный перевес и имеет опасных игроков. Это команда, которая знает, чего хочет, и мы постараемся им навредить. Они проиграли «Ювентусу», но истинное лицо показали, когда обыграли «Наполи».

И мы, и «Лацио» начали сезон негативно. Но важно не то, как ты стартуешь, а то, как ты заканчиваешь», - сказал Симеоне на пресс-конференции.