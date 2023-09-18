Симеоне – о возвращении на «Олимпико»: «Мурашки по коже»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов против «Лацио». В 1999-2003 годах аргентинец представлял «лациале» в качестве футболиста.

«Каково вернуться на «Олимпико»? Мурашки по коже. Здесь всё возвращает меня в некоторые годы моей футбольной карьеры. Мы много выиграли в тот прекрасный период, у меня остались замечательные воспоминания. Хочу сказать спасибо местным фанатам за привязанность, которую я всегда получал», - сказал Симеоне журналистам на пресс-конференции.

Матч между «Лацио» и «Атлетико» стартует 19 сентября в 22:00 по московскому времени.