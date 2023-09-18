​Сарри высказался о своей критике в адрес Симеоне

Во вторник вечером «Лацио» примет «Атлетико» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Рулевой римлян Маурицио Сарри дал комментарий по поводу наставника мадридцев Диего Симеоне. Журналисты напомнили Сарри, что в своё время он критиковал Симеоне.

«Во время пресс-конференции в «Наполи» я говорил, что смотрю на футбол по-другому. Но я уважал Симоне тогда. Могу подтвердить, что я уважаю его и сейчас», - сказал Сарри журналистам.

Матч Лиги чемпионов между «Лацио» и «Атлетико» стартует 19 сентября в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.