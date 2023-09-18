Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался о Лиге чемпионов перед первым матчем в этом турнире.

«Лига чемпионов – самое важное клубное соревнование в мире. Играть в этом турнире и бороться за каждый мяч – это честь. Матчи против больших команд в этом турнире – это риски и возможности. Я не знаю, лучший ли сейчас момент для встречи с «Атлетико», но я знаю, что мы должны постараться добиться хорошего результата. На бумаге это лучшая команда нашей группы.

Наши ребята боролись два года за то, чтобы оказаться здесь. Мы должны сосредоточиться и думать об одной игре за раз. Я частично знаю «Фейеноорд», но плохо знаю «Селтик», - сказал Сарри журналистам.