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Пиоли посадит Пулишича в запас

18 Сентября 2023 • 18:39 Комментировать
Милан
...
Ньюкасл
1 2.65 X 3.50 2 2.70
Через 22 ч. 55 мин.

Во вторник вечером «Милан» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов – команда Стефано Пиоли будет принимать «Ньюкасл». Как сообщает итальянский Sky, рулевой «россонери» сделает несколько перестановок в стартовом составе команды по сравнению с субботним дерби против «Интера». Так, по данным источника, Кристиан Пулишич наверняка останется в запасе, а с первых минут на поле выйдет Саму Чуквезе.

Напомним, что «Милан» крупно проиграл «Интеру» в дерби с результатом 1:5.

Матч «Милан» - «Ньюкасл» стартует 19 сентября в 19:45 по московскому времени. Также в этой группе выступят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли Самуэль Чуквуезе Кристиан Пулишич
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МИЛАН НЬЮКАСЛ
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