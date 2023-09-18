Пиоли посадит Пулишича в запас

Во вторник вечером «Милан» стартует в новом сезоне Лиги чемпионов – команда Стефано Пиоли будет принимать «Ньюкасл». Как сообщает итальянский Sky, рулевой «россонери» сделает несколько перестановок в стартовом составе команды по сравнению с субботним дерби против «Интера». Так, по данным источника, Кристиан Пулишич наверняка останется в запасе, а с первых минут на поле выйдет Саму Чуквезе.

Напомним, что «Милан» крупно проиграл «Интеру» в дерби с результатом 1:5.

Матч «Милан» - «Ньюкасл» стартует 19 сентября в 19:45 по московскому времени. Также в этой группе выступят «ПСЖ» и дортмундская «Боруссия».