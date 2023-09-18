​Гвардиола: «Интер» может снова дойти до финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции перед игрой с «Црвеной Звездой» получил вопрос о финале Лиги чемпионов прошлого сезона. В нём «горожане» обыграли «Интер» (1:0).

«Я не смотрел игру в записи. Но посмотрите на команду, которую мы тогда обыграли. Они выиграли дерби со счётом 5:1. Это невероятно сильная команда, и она доказывает это своей игрой. «Интер» вполне может снова оказаться там [в финале Лиги чемпионов]», - сказал Гвардиола журналистам.

Напомним, что в субботу «Интер» разгромил «Милан» со счётом 5:1. Именно «нерадзурри» располагаются на вершине турнирной таблицы Серии А.