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​На пресс-конференции Пиоли пропал свет

18 Сентября 2023 • 17:46 Комментировать (1)
Милан
...
Ньюкасл
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19.09 19:45

В понедельник главный тренер «Милана» Стефано Пиоли общался с журналистами перед стартом команды в Лиге чемпионов. Вместе с тренером на мероприятии присутствовал защитник Фикайо Томори. В какой-то момент в помещении пропало электричество. Как сообщает в социальных сетях журналист Кейт Дауни, в течение десяти минут участники пресс-конференции находились в темноте.

Итальянские журналисты стали шутить, что они надеются, что в сезоне «Милана» не погас свет после субботнего поражения от «Интера» в дерби со счётом 1:5.

Во вторник «Милан» будет принимать «Ньюкасл» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН НЬЮКАСЛ
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Комментарии (1)
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Alex1972
18 Сентября 2023 в 17:55
Вырубили.. Пиоли..
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