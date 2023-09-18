​На пресс-конференции Пиоли пропал свет

В понедельник главный тренер «Милана» Стефано Пиоли общался с журналистами перед стартом команды в Лиге чемпионов. Вместе с тренером на мероприятии присутствовал защитник Фикайо Томори. В какой-то момент в помещении пропало электричество. Как сообщает в социальных сетях журналист Кейт Дауни, в течение десяти минут участники пресс-конференции находились в темноте.

Итальянские журналисты стали шутить, что они надеются, что в сезоне «Милана» не погас свет после субботнего поражения от «Интера» в дерби со счётом 1:5.

Во вторник «Милан» будет принимать «Ньюкасл» в первом туре групповой стадии Лиги чемпионов.