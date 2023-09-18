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Гвардиола назвал цель «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

18 Сентября 2023 • 16:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Црвена Звезда
1 1.07 X 14.00 2 35.00
19.09 22:00

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос о целях команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Каждый раз все начинается заново. Целью «Манчестер Сити» является победа в первом матче и дальнейший выход из группы. Наша цель не изменится из-за того, что мы одержали победу в прошлой Лиге чемпионов», — цитирует Гвардиолу пресс-служба «горожан».

В текущем сезоне «Манчестер Сити» выступит в группе G. В первом туре нового сезона ЛЧ подопечные Гвардиолы примут на своем поле «Црвену Звезду». Встреча состоится завтра, 19 сентября. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ЦРВЕНА ЗВЕЗДА
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