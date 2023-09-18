​Луис Энрике призвал клуб не быть одержимым Лигой чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал комментарий перед стартом команды в Лиге чемпионов. Как известно, парижане из года в год стремятся выиграть сильнейший клубный турнир континента, но пока что им это не удавалось.

«Когда клуб чем-то одержим, это никогда не является хорошим знаком. В любой сфере жизни нужно иметь амбиции, а не одержимость», - сказал Энрике, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрис Хокинс.

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» примет дортмундскую «Боруссию». Игра пройдёт во вторник, 19 сентября.