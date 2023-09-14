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​Месси лучше Роналду, Яшин – 28-й: Рейтинг лучших футболистов в истории шокировал фанатов

14 Сентября 2023 • 19:47 Комментировать

Компания GDC Media обнародовала свою версию рейтинга лучших футболистов всех времён. На первом месте располагается нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. Вторую строчку занимает португалец Криштиану Роналду.

На третьей позиции находится Пеле, на четвёртой – Диего Марадона, а на пятой – Альфредо ди Стефано.

Легендарный вратарь сборной СССР Лев Яшин занимает 28-е место в рейтинге.

Надо сказать, что авторы этого рейтинга столкнулись с серьёзной критикой. В социальных сетях шокированные фанаты оставляют гневные комментарии. Так, например, Анхель ди Мария занимает 17-е место, а Роналдиньо – 21-е. Также стоит отметить, что Артуро Видаль на 80-й позиции опережает таких игроков, как Руд Гуллит, Стивен Джеррард и Фрэнк Лэмпард. И это далеко не все странности... 

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Диего Марадона Криштиану Роналду Лионель Месси Лев Яшин Альфредо Ди Стефано
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