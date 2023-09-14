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​«Антверпен» по ошибке не заявил футболиста на Лигу чемпионов

14 Сентября 2023 • 18:51 Комментировать
Барселона
...
Антверпен
19.09 22:00

«Антверпен» впервые в своей истории выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. При этом команде не поможет защитник Сэмюэл Винс – бельгийский клуб не включил американца в заявку из-за административной ошибки. Об этом рассказывает портал Goal.

«Мы допустили ошибку, и её невозможно исправить. Как он с этим справится? Ну… Каждый хочет оказаться в этом списке. Конечно, он разочарован. Но сейчас он сосредоточен на своей реабилитации, это главное», - сказал главный тренер команды Марк ван Боммель.

Стоит сказать, что Сэмюэл Винс из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон и не поехал со сборной США на чемпионат мира.

Соперниками «Антверпена» на групповой стадии Лиги чемпионов будут «Барселона», «Порту» и «Шахтёр».

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Евро-Футбол.Ру,
Марк Ван Боммель Антверпен Сэмюэл Винс
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