​«Антверпен» по ошибке не заявил футболиста на Лигу чемпионов

«Антверпен» впервые в своей истории выступит на групповой стадии Лиги чемпионов. При этом команде не поможет защитник Сэмюэл Винс – бельгийский клуб не включил американца в заявку из-за административной ошибки. Об этом рассказывает портал Goal.

«Мы допустили ошибку, и её невозможно исправить. Как он с этим справится? Ну… Каждый хочет оказаться в этом списке. Конечно, он разочарован. Но сейчас он сосредоточен на своей реабилитации, это главное», - сказал главный тренер команды Марк ван Боммель.

Стоит сказать, что Сэмюэл Винс из-за травмы пропустил почти весь прошлый сезон и не поехал со сборной США на чемпионат мира.

Соперниками «Антверпена» на групповой стадии Лиги чемпионов будут «Барселона», «Порту» и «Шахтёр».