​Кто из топов провалится в Лиге чемпионов – 4 главных претендента

Меньше недели остаётся до старта групповой стадии Лиги чемпионов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило пробежаться по квартетам в поисках возможных сенсаций. Кто же из топовых клубов имеет наиболее высокие шансы провалиться?

«ПСЖ»

В «ПСЖ» давно ждут победы в Лиге чемпионов, что вполне понятно, учитывая огромные вложения катарских владельцев. Именно Лига чемпионов в последние годы была приоритетом на «Парк де Пренс» - успехи на внутренней арене никого особенно не радовали и не являлись гарантией сохранения работы для тренеров. Но сможет ли «ПСЖ» в новом сезоне всерьёз ставить перед собой задачу выиграть сильнейший клубный турнир континента? Есть большие сомнения.

Летом «ПСЖ» кардинально изменился. Клуб пригласил нового тренера в лице Луиса Энрике. Ушли Лео Месси, Неймар, Марко Верратти, Серхио Рамос, ушло ещё несколько футболистов. Да, на этом фоне гранд Лиги 1 смог хорошо усилиться, но обновлённой команде всегда требуется время. Стартовый отрезок чемпионата Франции дал понять, что от «ПСЖ» пока что сложно ожидать больших свершений. Состав у команды весьма солидный, но Энрике ещё предстоит построить из этого состава конкурентоспособную команду.

«ПСЖ» в Лиге чемпионов попал в «группу смерти». Соперниками команды Луиса Энрике будут «Боруссия», «Милан» и «Ньюкасл». На бумаге команда Луиса Энрике является фаворитом этого квартета, но с учётом масштабной перестройки вряд ли можно будет сильно удивляться, если «ПСЖ» в плей-офф не выйдет.

«Наполи»

Весной «Наполи» стал чемпионом Италии впервые с далёкого 1990 года. Лучано Спаллетти неожиданно покинул клуб, сначала взяв творческий отпуск, а затем приняв сборную Италии. Новым рулевым «адзурри» стал Руди Гарсия. Весьма странный выбор с учётом относительно скромного послужного списка французского специалиста.

В летнее трансферное окно «Наполи» удалось сохранить многих лидеров, но не всех – Ким Мин Джэ всё-таки ушёл в «Баварию». При этом трансферы на вход были весьма скромными. Словом, есть ощущение, что сильнее «Наполи» точно не стал. Как следствие, неаполитанцы рискуют столкнуться с так называемым синдромом второго сезона, когда после серьёзного успеха ожидания высоки, а прежней футбольной магии уже нет.

В прошлом сезоне «Наполи» пробился в 1/4 финала Лиги чемпионов впервые в своей истории. Теперь же «адзурри» могут вернуться к куда более привычной формуле, когда команда не может преодолеть групповой этап. Соперниками коллектива Руди Гарсии в группе будут «Реал», «Брага» и берлинский «Унион». Эксперты ставят «Наполи» в этом квартете на второе место, но дебютирующий на групповом этапе крепкий «Унион» наверняка найдёт аргументы на этот счёт. Посмотрим.

«Интер»

В июне «Интер» выступил в финале Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Манчестер Сити». «Нерадзурри» огорчились, хотя само попадание в финал уже было успехом для команды Симоне Индзаги, ведь мало кто ожидал, что миланцы зайдут так далеко. «Интеру» везло со жребием в плей-офф – на пути к финалу соперниками «нерадзурри» становились «Порту», «Бенфика» и «Милан». При этом не стоит забывать, что команда Индзаги ранее вышла из группы, где также играли «Бавария» и «Барселона».

Новый сезон Серии А «Интер» начал с трёх побед с общим счётом 8:0. Клуб на этом фоне решил продлить контракт с Симоне Индзаги, хотя настоящие испытания у команды только впереди. Групповой этап Лиги чемпионов станет одним из таких испытаний. «Интер» попал в один квартет с «Бенфикой», «Ред Булл Зальцбургом» и «Реал Сосьедадом». Состав группы солидный, все команды «колючие» и, главное, играющие. Команда Индзаги вполне может остаться без плей-офф, что будет расцениваться как провал, учитывая попадание в финал прошлого сезона.

«Милан»

Ещё одна, третья итальянская команда попала в наш список претендентов на провал в группе Лиги чемпионов. «Милан», как и «Интер», начал новый чемпионат с трёх побед, причём успел обыграть на выезде «Рому». Летом из команды ушёл Сандро Тонали, но «россонери» подписали Кристиана Пулишича, Рубена Лофтуса-Чика и ещё нескольких солидных футболистов. Так почему же команда Стефано Пиоли попала в этот список? Во-первых, «Милан» последних лет крайне нестабилен. Во-вторых, «россонери» попали в «группу смерти» с «ПСЖ», «Боруссией» и «Ньюкаслом». По итогам проведения шести матчей в такой серьёзной компании команда Пиоли вполне может остаться за бортом. Фанаты наверняка посчитают такой результат провальным, ведь в прошлом сезоне «Милан» остановился в шаге от финала.

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Александр Тихий