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​«Реал Сосьедад» заявил Захаряна на Лигу чемпионов

12 Сентября 2023 • 18:21 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Интер Милан
20.09 22:00

Полузащитник Арсен Захарян попал в заявку испанского «Реал Сосьедада» на групповой этап Лиги чемпионов.

Соперниками «Реал Сосьедада» на групповой стадии Лиги чемпионов станут «Интер», «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург». Первый матч – против «Интера» на своём поле – команда из Сан-Себастьяна проведёт в среду, 20 сентября.

Напомним, что 20-летний Арсен Захарян в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Россиянин уже успел принять участие в двух матчах чемпионата Испании, переболеть и вернуться к тренировкам.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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