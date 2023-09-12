​«Реал Сосьедад» заявил Захаряна на Лигу чемпионов

Полузащитник Арсен Захарян попал в заявку испанского «Реал Сосьедада» на групповой этап Лиги чемпионов.

Соперниками «Реал Сосьедада» на групповой стадии Лиги чемпионов станут «Интер», «Бенфика» и «Ред Булл Зальцбург». Первый матч – против «Интера» на своём поле – команда из Сан-Себастьяна проведёт в среду, 20 сентября.

Напомним, что 20-летний Арсен Захарян в летнее трансферное окно перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Россиянин уже успел принять участие в двух матчах чемпионата Испании, переболеть и вернуться к тренировкам.