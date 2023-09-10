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Кроос предупредил «Реал» перед стартом в Лиге чемпионов

10 Сентября 2023 • 07:26 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос высказался насчет старта команды в групповом раунде Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

«Реалу» предстоят относительно хорошие и короткие поездки. Мы сыграем в Германии, Италии и Португалии. Хочу всех сразу предупредить насчет «Униона». Я знаю эту команду, видел ее матчи, это непростой соперник», - передает слова полузащитника AS.

«Реал» попал в одну группу с «Унионом», «Наполи» и «Брагой». Подопечные Карло Анчелотти стартуют в Лиге чемпионов поединком против берлинского коллектива. Встреча состоится 20 сентября и начнется в 19:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос Унион Берлин
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