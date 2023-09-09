​УЕФА отреагировал на трагедию в Марокко

УЕФА отреагировал на разрушительное землетрясение в Марокко, которое унесло жизни более 800 человек. С 10 по 21 сентября все матчи в турнирах, которые проходят под эгидой УЕФА, будут начинаться с минуты молчания.

«Мысли всего европейского футбола с народом Марокко в это трудное время», - говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

Напомним, что из-за случившейся трагедии матч сборной Марокко против Либерии в рамках отбора на Кубок африканских наций был перенесён. Игроки марокканской национальной команды принялись сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим.