Кто выиграет «Золотой мяч» - тренер Норвегии дал прогноз

Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2023 году.

Стоит сказать, что специалисты считают главным фаворитом на получение этой награды Лионеля Месси. Аргентинец ранее уже семь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч».

«Скорее всего, борьба развернётся между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Если вы спросите меня, кто, на мой взгляд, победит, я отвечу, что выиграет Месси за счёт победы на чемпионате мира. Это всегда даёт эффект», - слова Сольбаккена приводит Bold.

​Холанн верит, что «Золотой мяч» выиграет он, а не Месси