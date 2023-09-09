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Кто выиграет «Золотой мяч» - тренер Норвегии дал прогноз

09 Сентября 2023 • 17:28 Комментировать (1)

Главный тренер национальной сборной Норвегии Столе Сольбаккен высказался о борьбе за «Золотой мяч» в 2023 году.

Стоит сказать, что специалисты считают главным фаворитом на получение этой награды Лионеля Месси. Аргентинец ранее уже семь раз в своей карьере выигрывал «Золотой мяч».

«Скорее всего, борьба развернётся между Лионелем Месси, Килианом Мбаппе и Эрлингом Холанном. Если вы спросите меня, кто, на мой взгляд, победит, я отвечу, что выиграет Месси за счёт победы на чемпионате мира. Это всегда даёт эффект», - слова Сольбаккена приводит Bold.

​Холанн верит, что «Золотой мяч» выиграет он, а не Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Норвегии Золотой Мяч Столе Сольбаккен Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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Ladno0704
09 Сентября 2023 в 17:38
ну вот понимающий человек, который не станет подсчитывать пенальти не пенальти, а говорит что Месси получит, даже зная Холланда больше чем мы все.
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