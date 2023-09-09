​Назван самый дорогой футбольный клуб мира

Эксперты из Forbes обнародовали рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. На первом месте расположился «Даллас Ковбойз» из мира американского футбола. Если же брать классический футбол в европейском понимании, то самым дорогим клубом является мадридский «Реал». «Сливочные» располагаются на 11-й строчке в общей рейтинге со стоимостью в 6,07 миллиарда долларов.

Вторым среди футбольных клубов идёт «Манчестер Юнайтед» (13-е место в общем рейтинге, стоимость – 6 миллиардов долларов). Тройку замыкает «Барселона» (18-е место – 5,508 миллиарда долларов).

В пятёрку также входят «Ливерпуль» (20-е место – 5,288 миллиарда долларов) и «Манчестер Сити» (23-е место – 4,99 миллиарда долларов).