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​Назван самый дорогой футбольный клуб мира

09 Сентября 2023 • 13:35 Комментировать

Эксперты из Forbes обнародовали рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира. На первом месте расположился «Даллас Ковбойз» из мира американского футбола. Если же брать классический футбол в европейском понимании, то самым дорогим клубом является мадридский «Реал». «Сливочные» располагаются на 11-й строчке в общей рейтинге со стоимостью в 6,07 миллиарда долларов.

Вторым среди футбольных клубов идёт «Манчестер Юнайтед» (13-е место в общем рейтинге, стоимость – 6 миллиардов долларов). Тройку замыкает «Барселона» (18-е место – 5,508 миллиарда долларов).

В пятёрку также входят «Ливерпуль» (20-е место – 5,288 миллиарда долларов) и «Манчестер Сити» (23-е место – 4,99 миллиарда долларов).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
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