​Кьяер оценил шансы «Милана» в Лиге чемпионов

Итальянский «Милан» снова выступит в Лиге чемпионов, команда попала в одну группу с такими соперниками, как французский «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл». Датский защитник Симон Кьяер оценил шансы на выход клуба в плей-офф.

- В Лиге чемпионов встречаешься с самыми сильными. Все открыто, наши шансы на продолжение борьбы составляет 50 на 50, многое зависит от удачи в конкретный день. Я лично уверен, что мы пройдем дальше, - признал Кьяер, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз в своей истории «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.