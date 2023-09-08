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Лига чемпионов

​Кьяер оценил шансы «Милана» в Лиге чемпионов

08 Сентября 2023 • 22:41 Комментировать

Итальянский «Милан» снова выступит в Лиге чемпионов, команда попала в одну группу с такими соперниками, как французский «ПСЖ», дортмундская «Боруссия» и английский «Ньюкасл». Датский защитник Симон Кьяер оценил шансы на выход клуба в плей-офф.

- В Лиге чемпионов встречаешься с самыми сильными. Все открыто, наши шансы на продолжение борьбы составляет 50 на 50, многое зависит от удачи в конкретный день. Я лично уверен, что мы пройдем дальше, - признал Кьяер, слова которого цитирует pianetamilan.it.

В последний раз в своей истории «Милан» побеждал в Лиге чемпионов в 2007 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Симон Кьяер
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