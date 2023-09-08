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​Директор Саудовской лиги высказался на тему возможного участия клубов в Лиге чемпионов УЕФА

08 Сентября 2023 • 16:33 Комментировать

Майкл Эменало, футбольный директор Саудовской профессиональной лиги, отреагировал на слухи о желании саудовских клубов участвовать в европейской Лиге чемпионов.

«Я не знаю, откуда взялась эта информация. Я никак не причастен к этому – не планировал и не обсуждал это», - сказал Эменало, чьи слова приводит TalkSport.

Стоит сказать, что ранее Майкл Эменало работал в европейских клубах – в «Челси» и «Монако». В лондонском клубе он занимал разные должности, в частности должность технического директора.

Недавно президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность участия клубов Саудовской Аравии в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лига Чемпионов Майкл Эменало Саудовская Аравия
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