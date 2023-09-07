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Холанн должен стать обладателем «Золотого мяча», но ручные журналисты выберут Месси — Бёрли

07 Сентября 2023 • 19:46 Комментировать (2)

Бывший полузащитник «Челси» Крэйг Бёрли ответил на вопрос, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Холанн должен завоевать эту награду, но если он не выиграет, то пора закрывать эту лавочку. Конечно, Месси стал чемпионом мира, но это произошло всего за четыре недели, а в Лиге 1 он не блистал. Холанн успешнее всех провел сезон, но ручные журналисты все равно выберут Месси», — приводит слова Бёрли Manchester Evening News.

Ранее был опубликован полный список номинантов на «Золотой мяч». Главным фаворитом в борьбе за награду является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Официальная церемония награждения лучших футболистов сезона-2022/23 в различных номинациях состоится 30 октября. Именно в этот день France Football объявит нового обладателя «Золотого мяча».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Золотой Мяч Интер Майами Эрлинг Холанн Крэйг Берли
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Комментарии (2)
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9Orlov 9
07 Сентября 2023 в 20:34
Дайте гному уже...чтобы у него из рта торчало! Когда уже нажрётся...
ингерман
07 Сентября 2023 в 19:54
ай.. золотые слова.. 👍👍👍👏👏👏✌✌✌
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