Холанн должен стать обладателем «Золотого мяча», но ручные журналисты выберут Месси — Бёрли

Бывший полузащитник «Челси» Крэйг Бёрли ответил на вопрос, кто должен стать обладателем «Золотого мяча» в этом году.

«Холанн должен завоевать эту награду, но если он не выиграет, то пора закрывать эту лавочку. Конечно, Месси стал чемпионом мира, но это произошло всего за четыре недели, а в Лиге 1 он не блистал. Холанн успешнее всех провел сезон, но ручные журналисты все равно выберут Месси», — приводит слова Бёрли Manchester Evening News.

Ранее был опубликован полный список номинантов на «Золотой мяч». Главным фаворитом в борьбе за награду является аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.

Официальная церемония награждения лучших футболистов сезона-2022/23 в различных номинациях состоится 30 октября. Именно в этот день France Football объявит нового обладателя «Золотого мяча».