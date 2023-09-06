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Месси, Мбаппе и Холанн номинированы на «Золотой мяч» — раскрыт полный список претендентов

06 Сентября 2023 • 21:58 Комментировать

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч», который вручается известным изданием France Football.

В финальном списке оказалось 30 футболистов: Хулиан Альварес, Николо Барелла, Джуд Беллингем, Карим Бензема, Яссин Буну, Кевин де Брёйне, Рубен Диаш, Антуан Гризманн, Илкай Гюндоган, Йошко Гвардиол, Эрлинг Холанн, Гарри Кейн, Рандаль Коло-Муани, Хвича Кварацхелия, Роберт Левандовски, Эмилиано Мартинес, Лаутаро Мартинес, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Ким Мин Джэ, Лука Модрич, Джамал Мусиала, Мартин Эдегор, Андре Онана, Виктор Осимхен, Родри, Букайо Сака, Мохамед Салах, Бернарду Силва, Винисиус Жуниор.

По данным Goal, фаворитом в борьбе за «Золотой мяч» является нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, в прошлом сезоне Месси завоевал золотые медали Лиги 1 в составе «ПСЖ» и стал чемпионом мира со сборной Аргентины. Отметим, что Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Церемония награждения лучших футболистов прошлого сезона состоится 30 октября.

Добавим, что Месси является рекордсменом по количеству выигранных «Золотых мячей», он становился обладателем данной награды семь раз.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити ПСЖ Золотой Мяч Килиан Мбаппе Интер Майами Эрлинг Холанн
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