Кварацхелия номинирован на «Золотой мяч»

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия оказался в списке претендентов на «Золотой мяч», об этом сообщает France Football.

Стоит отметить, что 22-летний грузинский футболист впервые в своей карьере попал в список претендентов на «Золотой мяч», который вручается лучшему игроку по итогам минувшего сезона.

В сезоне-2022/23 Кварацхелия принял участие в 43 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 14 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.

Напомним, ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком чемпионата Италии – 2022/23.

Церемония награждения «Золотого мяча» состоится 30 октября.