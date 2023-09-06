Агент: «Головин хочет играть в Лиге чемпионов»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы российского хавбека «Монако» Александра Головина, высказался о регулярном непопадании монегасков в Лигу чемпионов.

«Ситуация такая, какая есть. Естественно, Саша хочет играть в ЛЧ, он недоволен тем, как складывается ситуация. Поэтому еще больше мотивация по итогам чемпионата попасть в Лигу чемпионов», — заявил агент «Матч ТВ».

Напомним, последний раз «Монако» выходил в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Стоит сказать, что после прихода Головина в «Монако» (2018 год), клуб уже в третий раз не смог пробиться в еврокубковые турниры.