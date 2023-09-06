​У «Манчестер Юнайтед» худший трансферный баланс за последние 10 лет

Специалисты из CIES Football Observatory порадовали футбольных фанатов очередным исследованием. В нём были рассмотрены трансферные расходы 100 наиболее активных клубов с точки зрения финансового объёма сделок. Речь шла о периоде за последние 10 лет.

Выяснилось, что «Манчестер Юнайтед» за указанный период имеет худший трансферный баланс – минус 1,396 миллиарда евро. Дальше идут «Челси» (минус 1,033 млрд евро) и «ПСЖ» (минус 1,01 млрд евро).

На другой стороне рейтинга располагаются «Бенфика» (плюс 764 млн евро), «Аякс» (плюс 434 млн евро) и «Ред Булл Зальцбург» (плюс 422 млн евро).