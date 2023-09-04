Роналду ответил, променяет ли он пять побед в Лиге чемпионов на победу на чемпионате мира

38-летний португальский нападающий Криштиану Роналду прошел проверку на полиграфе. В ходе проверки у форварда поинтересовались, променял ли бы он пять побед в Лиге чемпионов на золотую медаль чемпионата мира.

На этот вопрос Роналду ответил: «Нет». Детектор джи показал, что нападающий сказал правду. Об этом сообщает B/R Football.

С января 2023 года Криштиану выступает в чемпионате Саудовской Аравии за клуб «Аль-Наср». В нынешнем сезоне Высшей лиги португалец провел четыре матча, забил шесть голов (два – с пенальти) и сделал четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 2025 года.

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