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Александр Мостовой: «Никогда не поставлю Холанна рядом с Месси» эксклюзив

03 Сентября 2023 • 14:28 Комментировать (1)
Манчестер Сити
...
Црвена Звезда
19.09 22:00

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выбор Эрлинга Холанна лучшим игроком по версии УЕФА.

«Я всегда останусь при своем мнении. Для меня Месси - один из самых гениальных игроков в истории. Но уже многие говорят: «Сколько можно только Месси?» Но какая разница, если он лучший? Я думаю, что на результат голосования повлияло то, что Месси уехал из Европы.

Мы уже вряд ли увидим Месси и Роналду в списках на звание лучших игроков. Но я все же в этом году отдал бы награду Месси. Несмотря на то, что Холанн был хорош, и «Сити» выиграл все, я никогда не поставлю Холанна рядом с Месси. Но, повторюсь, сыграло роль, что Месси уехал. Европа есть Европа», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Александр Мостовой Эрлинг Холанн
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Комментарии (1)
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ингерман
03 Сентября 2023 в 14:33
п..бол.. хе..
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