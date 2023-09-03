Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал выбор Эрлинга Холанна лучшим игроком по версии УЕФА.

«Я всегда останусь при своем мнении. Для меня Месси - один из самых гениальных игроков в истории. Но уже многие говорят: «Сколько можно только Месси?» Но какая разница, если он лучший? Я думаю, что на результат голосования повлияло то, что Месси уехал из Европы.

Мы уже вряд ли увидим Месси и Роналду в списках на звание лучших игроков. Но я все же в этом году отдал бы награду Месси. Несмотря на то, что Холанн был хорош, и «Сити» выиграл все, я никогда не поставлю Холанна рядом с Месси. Но, повторюсь, сыграло роль, что Месси уехал. Европа есть Европа», - сказал Мостовой.