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​Инсайдер Романо рассказал, о чём его просят футболисты

02 Сентября 2023 • 13:40 Комментировать

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо ответил на вопрос о том, как он добывает информацию о трансферах.

«Многие футболисты пишут мне напрямую, либо я им пишу, чтобы запросить информацию. Иногда они пишут: «Пожалуйста, можешь сообщить что-нибудь обо мне, потому что я хочу покинуть клуб?» - рассказал Романо в программе The Rest Is Football в YouTube.

Стоит сказать, что инсайды Фабрицио Романо являются, пожалуй, наиболее ценными среди спортивных журналистов Европы.

Остаётся добавить, что летнее трансферное окно в европейских топ-лигах закрылось в пятницу вечером.

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Евро-Футбол.Ру,
Фабрицио Романо
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