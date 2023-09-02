​Инсайдер Романо рассказал, о чём его просят футболисты

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо ответил на вопрос о том, как он добывает информацию о трансферах.

«Многие футболисты пишут мне напрямую, либо я им пишу, чтобы запросить информацию. Иногда они пишут: «Пожалуйста, можешь сообщить что-нибудь обо мне, потому что я хочу покинуть клуб?» - рассказал Романо в программе The Rest Is Football в YouTube.

Стоит сказать, что инсайды Фабрицио Романо являются, пожалуй, наиболее ценными среди спортивных журналистов Европы.

Остаётся добавить, что летнее трансферное окно в европейских топ-лигах закрылось в пятницу вечером.