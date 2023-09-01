Экс-голкипер ЦСКА Георгий Кырнац в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о матче против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов.

- Вы также известны из-за того, что приняли участие в матче лиги чемпионов с «Реалом». Помните, что происходило в тот день до начала самой игры?

- Один мой друг в тот день сказал мне примерно следующее: «Представляешь, Игорь получит травму, а ты выйдешь на поле». В тот момент я подумал, что это какой-то бред, но в итоге Игорь действительно закончил матч раньше положенного времени.

- Наблюдая за игрой со скамейки запасных, восхищались мастерству игроков «Реала»?

- Не могу так сказать, потому что испанцы выдали не лучший матч. ЦСКА в тот вечер многое удавалось, а команда отдала все силы, обороняясь всю игру.

- Что происходило на скамейке во время встречи?

- В плане эмоций это были американские горки. За взлётом следовало падение.

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