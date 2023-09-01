Симоне Индзаги высказал мнение о жеребьёвке Лиги чемпионов

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА.

«В минувшем сезоне наша команда преодолела большой путь и дошла до финального матча. Мы остановились в шаге от мечты. Лига чемпионов – это самый серьезный уровень, и «Интер» хочет стать ее главным героем. Здесь будут очень сложные игры, однако мы приложим все усилия, чтобы добиться успеха», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по итогам вчерашней жеребьевки миланский гранд попал в одну группу с «Бенфикой», «Реал Сосьедадом» и «Зальцбургом».