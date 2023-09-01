Харгривз назвал «Баварию» фаворитом Лиги чемпионов

Бывший полузащитник мюнхенской «Баварии» и «Ман Юнайтед» Оуэн Харгривз высказался касательно итогов жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Дуэль между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» станет бриллиантом этой стадии турнира. Также будет интересно взглянуть на возвращение Гарри Кейна в Англию. Я считаю «Баварию» одним из фаворитов турнира. Могу сказать, что это хорошая жеребьевка», - передает слова Харгривза официальный сайт УЕФА.

«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» попали в квартет А. Еще двумя участниками этой группы являются турецкий «Галатасарай» и датский «Копенгаген».