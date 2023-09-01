В «Боруссии» Дортмунд оценили итоги жеребьёвки Лиги чемпионов

Футбольный функционер Ханс-Йоахим Вацке, который занимает пост генерального директора дортмундской «Боруссии», подвел итоги жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА.

«Боруссии» досталась очень непростая группа. Однако мы не можем прятаться от этого, команда уже приняла вызов. В клубе все рассчитывают, что мы сможем добиться хорошего результата в Лиге чемпионов», - передает слова руководителя Sky Germany.

Напомним, что жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась в четверг, 31 августа. По ее итогам дортмундский коллектив попал в квартет F, где ему будут противостоять «Милан», «ПСЖ» и «Ньюкасл».