Масалитин: «У «ПСЖ» будут проблемы в группе Лиги чемпионов»

Ветеран московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о жеребьевке французского «ПСЖ» в Лиге чемпионов сезона-2023/2024.

«Подобрался очень приличный состав. Очень хорошая группа. У «ПСЖ» будут возникать проблемы. Пришел Энрике, он будет менять команду. Идет перестройка, и как это все быстро он успеет или не успеет, тяжеловато сказать», - передает «Газета.Ru» слова эксперта.

Напомним, что парижский коллектив попал в квартет F. Подопечные Луиса Энрике поборются за выход в плей-офф Лиги чемпионов с английским «Ньюкаслом», итальянским «Миланом» и дортмундской «Боруссией».