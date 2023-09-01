Коман высказался о жребии «Баварии» в Лиге чемпионов

Французский вингер Кингсли Коман, который выступает за мюнхенскую «Баварию», высказался об итогах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Еврокубки наконец-то возвращаются. С нетерпением ждем возможности выступить в Лиге чемпионов. Думаю, мы попали в очень хорошую группу, в которой у нас есть отличные шансы на проход дальше. Лично я еще не играл на стадионах наших соперников, поэтому для меня это будет интересным путешествием», - передает слова Комана пресс-служба клуба.

На групповой стадии Лиги чемпионов «Бавария» сыграет против «Манчестер Юнайтед», «Галатасарая» и «Копенгагена».