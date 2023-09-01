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Тренер «Баварии» Тухель оценил жеребьёвку Лиги чемпионов

01 Сентября 2023 • 07:56 Комментировать

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о результатах вчерашней жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

«Любой соперник в этом турнире является вызовом, который мы принимаем. «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген» - очень интересные команды для нас и наших поклонников. Моя команда воодушевлена и с большим нетерпением ждет старта в еврокубке», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В ближайшем поединке «Бавария» встретится с гладбахской «Боруссией» в рамках очередного тура чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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