Тренер «Баварии» Тухель оценил жеребьёвку Лиги чемпионов

Наставник мюнхенской «Баварии» Томас Тухель поделился мнением о результатах вчерашней жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/2024.

«Любой соперник в этом турнире является вызовом, который мы принимаем. «Манчестер Юнайтед», «Галатасарай» и «Копенгаген» - очень интересные команды для нас и наших поклонников. Моя команда воодушевлена и с большим нетерпением ждет старта в еврокубке», - передает слова специалиста клубная пресс-служба.

В ближайшем поединке «Бавария» встретится с гладбахской «Боруссией» в рамках очередного тура чемпионата Германии.