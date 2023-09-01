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Мюллер подвёл итоги жеребьёвки Лиги чемпионов для «Баварии»

01 Сентября 2023 • 07:46 Комментировать

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер высказался об итогах жеребьевки групповой стадии Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

«Очень довольны, что Лига чемпионов возвращается. У «Баварии» будут матчи с топовыми европейскими клубами. Чего только стоит противостояние с «МЮ». Этот клуб очень важная фигура в мировом футболе. Сейчас их тренирует Эрик тен Хаг, который ранее работал в Мюнхене.

У «Галатасарая» и «Копенгагена тоже хорошие команды. Игры Лиги чемпионов посреди недели – это что-то особенное в нашем графике. Мы готовы к началу», - передает слова Томаса клубная пресс-служба.

Ближайший матч «Бавария» сыграет против гладбахской «Боруссии» в чемпионате Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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