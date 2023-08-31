​Эксперты дали прогноз на то, как выступит в Лиге чемпионов клуб Захаряна

В четверг состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. «Реал Сосьедад», за который с недавних пор выступает российский полузащитник Арсен Захарян, попал в одну группу с «Бенфикой», «Интером» и «Ред Булл Зальцбургом».

Специалисты из мира футбольных ставок считают, что в 1/8 финала из группы D выйдут «Интер» и Бенфика». Что касается «Реал Сосьедада», то эксперты ставят Арсена Захаряна и компанию на третью позицию.

Стоит напомнить, что команды, которые в группах займут третьи места, продолжат еврокубковый сезон в Лиге Европы.

Напомним, что Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо».