​Эксперты назвали победителя Лиги чемпионов

В четверг вечером в Монако проходила жеребьёвка Лиги чемпионов. В ходе мероприятия были сформированы восемь групп по четыре команды в каждой.

Между тем, эксперты из мира футбольных ставок обновили список фаворитов Лиги чемпионов. По их мнению, самые высокие шансы на победу в новом розыгрыше сильнейшего клубного турнира континента имеет «Манчестер Сити».

Отметим, что именно «Манчестер Сити» в новом сезоне будет защищать трофей Лиги чемпионов. В финале прошлого сезона команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Родри.

Первые матчи групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 19 сентября.