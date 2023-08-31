Пирожков: «Не удивлюсь, если «ПСЖ» не выйдет из группы»

Спортивный комментатор Олег Пирожков не исключил, что «ПСЖ» потерпит фиаско на групповом этапе Лиги чемпионов.

Напомним, что парижанам достались сложнейшие соперники: почти чемпион Германии того сезона в лице дортмундской «Боруссии», полуфиналист прошлого розыгрыша турнира «Милан» и крепкий клуб из АПЛ – «Ньюкасл».

«Милану» в команду пришли восходящие звезды. Сыграются - будут претендовать на выход в плей‑офф. У «Ньюкасла» философия, что все играют друг за друга. Вообще не удивлюсь, если «ПСЖ» в этой группе займет третье место», - делится Пирожков с «Матч ТВ».

Посмотреть все четвёрки на групповом этапе Лиги чемпионов можно здесь.