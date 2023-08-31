​Эксперты назвали команды, которые выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов

В четверг состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. По её итогам 32 участника были разбиты на восемь групп по четыре команды.

Эксперты из мира футбольных ставок уже назвали фаворитов групп, то есть команды, которые должны выйти в 1/8 финала турнира.

По мнению специалистов, из группы А выйдут «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», из группы В – «Арсенал» и «Севилья», из группы С – «Реал» и «Наполи», из группы D – «Интер» и «Бенфика», из группы Е – «Атлетико» и «Лацио», из группы F – «ПСЖ» и «Ньюкасл», из группы G – «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», а из группы Н – «Барселона» и «Порту».

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября.