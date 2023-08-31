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Лига чемпионов

​Эксперты назвали команды, которые выйдут в 1/8 финала Лиги чемпионов

31 Августа 2023 • 21:32 Комментировать (2)

В четверг состоялась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. По её итогам 32 участника были разбиты на восемь групп по четыре команды.

Эксперты из мира футбольных ставок уже назвали фаворитов групп, то есть команды, которые должны выйти в 1/8 финала турнира.

По мнению специалистов, из группы А выйдут «Бавария» и «Манчестер Юнайтед», из группы В – «Арсенал» и «Севилья», из группы С – «Реал» и «Наполи», из группы D – «Интер» и «Бенфика», из группы Е – «Атлетико» и «Лацио», из группы F – «ПСЖ» и «Ньюкасл», из группы G – «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг», а из группы Н – «Барселона» и «Порту».

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Лига Чемпионов
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Комментарии (2)
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Арссер
31 Августа 2023 в 21:57
А если все знают,зачем проводить груповуху?
Ceroki
31 Августа 2023 в 21:39
Севилия пока что вообще никая , там больше похож проход ПСВ , Псж и Ньюкастл выйдут если шейхи занесут , мне предпочтительнее выглядит выход Милана , у псж нет ни игроков ни тренера
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