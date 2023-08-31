​С кем сыграет Захарян: «Реал Сосьедад» узнал соперников по группе Лиги чемпионов

В Монако в четверг вечером проходила жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов, к которой было по обыкновению приковано серьёзное внимание. «Реал Сосьедад», куда недавно перебрался российский полузащитник Арсен Захарян, попал в группу D. Там вместе с «Реал Сосьедадом» выступят «Бенфика», «Интер» и «Ред Булл Зальцбург».

Состав группы D получился достаточно ровным. «Интер», финалист прошлого сезона Лиги чемпионов, слегка выделяется, но вряд ли будет иметь статус явного фаворита в играх.

Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября.

​«ПСЖ» в самой огненной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов