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Лига чемпионов

​С кем сыграет Захарян: «Реал Сосьедад» узнал соперников по группе Лиги чемпионов

31 Августа 2023 • 20:21 Комментировать

В Монако в четверг вечером проходила жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов, к которой было по обыкновению приковано серьёзное внимание. «Реал Сосьедад», куда недавно перебрался российский полузащитник Арсен Захарян, попал в группу D. Там вместе с «Реал Сосьедадом» выступят «Бенфика», «Интер» и «Ред Булл Зальцбург».

Состав группы D получился достаточно ровным. «Интер», финалист прошлого сезона Лиги чемпионов, слегка выделяется, но вряд ли будет иметь статус явного фаворита в играх.

Матч первого тура групповой стадии Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября. 

​«ПСЖ» в самой огненной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Бенфика Реал Сосьедад Ред Булл Зальцбург Арсен Захарян
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