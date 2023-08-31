​«Барселона» узнала соперников по группе Лиги чемпионов

В Монако несколько минут назад завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. «Барселона» попала в квартет под буквой Н, где её соперниками станут «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен».

Конечно, эксперты ставят «Барселону» на первое место в этой группе. Впрочем, в футболе всегда есть место для больших сенсаций. «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен» будут стараться навязать борьбу команде Хави. Кстати, «Антверпен» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов впервые.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября. В ближайшее время будет обнародован календарь.

​«ПСЖ» в самой огненной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов