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Лига чемпионов

​«Барселона» узнала соперников по группе Лиги чемпионов

31 Августа 2023 • 20:16 Комментировать (2)

В Монако несколько минут назад завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. «Барселона» попала в квартет под буквой Н, где её соперниками станут «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен».

Конечно, эксперты ставят «Барселону» на первое место в этой группе. Впрочем, в футболе всегда есть место для больших сенсаций. «Порту», «Шахтёр» и «Антверпен» будут стараться навязать борьбу команде Хави. Кстати, «Антверпен» выступит на групповом этапе Лиги чемпионов впервые.

Матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября. В ближайшее время будет обнародован календарь.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Порту Шахтёр Донецк Антверпен
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Комментарии (2)
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pol-black
31 Августа 2023 в 20:44
неплохая группа. шансы на проход есть у всех.
Barcelona-Champions
31 Августа 2023 в 21:05
Да, в этот раз не будет Баварии, а также Интера, так что уже будет легче каталонцам
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