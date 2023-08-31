​Холанн – лучший игрок сезона по версии УЕФА

После жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов на торжественной церемонии в Монако принялись раздавать индивидуальные награды по итогам прошлого сезона. Лучшим игроком по версии УЕФА был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. 23-летний норвежец вышел на сцену и получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

Напомним, что «Манчестер Сити» с Эрлингом Холанном в составе в прошлом сезоне оформил требл. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В 53 играх сезона 2022/2023 Холанн записал на свой счёт 52 гола и девять голевых передач на партнёров.