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Лига чемпионов

​Холанн – лучший игрок сезона по версии УЕФА

31 Августа 2023 • 20:14 Комментировать (2)

После жеребьёвки групповой стадии Лиги чемпионов на торжественной церемонии в Монако принялись раздавать индивидуальные награды по итогам прошлого сезона. Лучшим игроком по версии УЕФА был признан нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. 23-летний норвежец вышел на сцену и получил награду из рук президента УЕФА Александера Чеферина.

Напомним, что «Манчестер Сити» с Эрлингом Холанном в составе в прошлом сезоне оформил требл. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В 53 играх сезона 2022/2023 Холанн записал на свой счёт 52 гола и девять голевых передач на партнёров.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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Комментарии (2)
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Alex1972
31 Августа 2023 в 20:26
Да.. Он не должен был остаться без награды..
Sergey999
31 Августа 2023 в 20:19
А почему не гном? Хе-хе..
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