«Реал» узнал соперников по группе Лиги чемпионов

В Монако в четверг проходила жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Мадридский «Реал», который является настоящим королём этого турнира, узнал имена своих соперников. Команда Карло Анчелотти выступит в группе С вместе с «Наполи», «Брагой» и берлинским «Унионом».

Конечно, «Реал» является главным фаворитом квартета. Впрочем, расслабляться команде Карло Анчелотти точно не следует.

Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов пройдут 19 и 20 сентября. Календарь будет опубликован в ближайшее время. Следите за новостями.

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