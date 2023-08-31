​Гвардиолу признали лучшим тренером сезона по версии УЕФА

После жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал имя лучшего тренера прошлого сезона. Награду завоевал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне оформил требл. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Если говорить о Лиге чемпионов, то в финале «горожане» обыграли «Интер» со счётом 1:0.

Отметим, что на приз лучшему тренеру сезона по версии УЕФА также претендовали Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне тренировал «Наполи».