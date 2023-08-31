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Лига чемпионов

​Гвардиолу признали лучшим тренером сезона по версии УЕФА

31 Августа 2023 • 20:05 Комментировать (2)

После жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА назвал имя лучшего тренера прошлого сезона. Награду завоевал главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.

Напомним, что под руководством Гвардиолы «Манчестер Сити» в прошлом сезоне оформил требл. Команда выиграла Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Если говорить о Лиге чемпионов, то в финале «горожане» обыграли «Интер» со счётом 1:0.

Отметим, что на приз лучшему тренеру сезона по версии УЕФА также претендовали Симоне Индзаги из «Интера» и Лучано Спаллетти, который в прошлом сезоне тренировал «Наполи».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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Комментарии (2)
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БратАмброба
31 Августа 2023 в 20:18
Есть телеграм канал "bks79" реально крутые ставки, 300к+ за прошлый месяц, рекомендую. Крупная на сегодня тоже готова))
Alex1972
31 Августа 2023 в 20:13
Да..
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