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Лига чемпионов

​«Бавария» и «Манчестер Юнайтед» попали в одну группу Лиги чемпионов

31 Августа 2023 • 20:00 Комментировать

В Монако завершилась жеребьёвка групповой стадии Лиги чемпионов. Стоит сказать, что в одну группу попали немецкая «Бавария» и английский «Манчестер Юнайтед». Противостояние этих команд относится к классическим, и интерес к матчам будет невероятным.

Вместе с «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» в группе А выступят «Копенгаген» и «Галатасарай». Датчанам и туркам будет сложно бросить вызов грандам Бундеслиги и Премьер-лиги, но они будут стараться.

Ознакомиться с составом всех групп Лиги чемпионов можно в нашей новости.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Бавария Копенгаген Манчестер Юнайтед
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