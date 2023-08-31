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Лига чемпионов

​«ПСЖ» в самой огненной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

31 Августа 2023 • 19:53 Комментировать (4)

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Ниже приводим результаты процедуры.

Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».

Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».

Группа С: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион» Берлин.

Группа D: «Бенфика», «Интер», «Ред Булл Зальцбург», «Реал Сосьедад».

Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».

Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл».

Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».

Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен».

Календарь матчей группового этапа будет опубликован в ближайшее время. Игры первого тура запланированы на 19 и 20 сентября.

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Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с результатом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Милан Бавария Барселона Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига Чемпионов
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Комментарии (4)
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Vladik1993-25
31 Августа 2023 в 20:09
Хорошо что не Шахтёр))))
Zenituwka
31 Августа 2023 в 20:06
Все группы кроме F скучные.
Alex1972
31 Августа 2023 в 20:05
Гамон Парижу .. Хе..
Azamat777
31 Августа 2023 в 20:00
Милан выйдет со второго места!)))
С Ньюкаслом на пару
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