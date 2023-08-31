​«ПСЖ» в самой огненной группе: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьёвка группового этапа Лиги чемпионов. Ниже приводим результаты процедуры.
Группа А: «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Копенгаген», «Галатасарай».
Группа В: «Севилья», «Арсенал», ПСВ, «Ланс».
Группа С: «Наполи», «Реал», «Брага», «Унион» Берлин.
Группа D: «Бенфика», «Интер», «Ред Булл Зальцбург», «Реал Сосьедад».
Группа E: «Фейеноорд», «Атлетико», «Лацио», «Селтик».
Группа F: «ПСЖ», «Боруссия» Д, «Милан», «Ньюкасл».
Группа G: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Црвена Звезда», «Янг Бойз».
Группа H: «Барселона», «Порту», «Шахтёр», «Антверпен».
Календарь матчей группового этапа будет опубликован в ближайшее время. Игры первого тура запланированы на 19 и 20 сентября.
Отметим, что действующим обладателем трофея Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с результатом 1:0.
С Ньюкаслом на пару
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