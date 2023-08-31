​Холанн получит награду игроку года по версии УЕФА

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн во время жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов получит приз лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Отметим, что в финальный шорт-лист претендентов на награду попали Эрлинг Холанн, Кевин де Брёйне и Лионель Месси.

Напомним, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» оформил требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В финале сильнейшего клубного турнира континента команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0.