Без Роналду: Глава УЕФА исключил участие саудовских клубов в Лиге чемпионов

Александер Чеферин, который занимает должность президента УЕФА, отреагировал на информацию о возможном участии саудовских клубов в Лиге чемпионов.

«СМИ писали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций», - сказал Чеферин L'Equipe.

Также глава УЕФА исключил возможность проведения финала Лиги чемпионов в США. Об этом тоже писали в прессе.

«Только европейские федерации могут подавать заявки на проведение финалов. Чтобы финал прошёл не в Европе, нам пришлось бы изменить правила, а мы этого не хотим», - отметил функционер.