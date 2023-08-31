Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Без Роналду: Глава УЕФА исключил участие саудовских клубов в Лиге чемпионов

31 Августа 2023 • 15:49 Комментировать

Александер Чеферин, который занимает должность президента УЕФА, отреагировал на информацию о возможном участии саудовских клубов в Лиге чемпионов.

«СМИ писали об этом, даже не спросив нас. Только европейские клубы могут участвовать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций», - сказал Чеферин L'Equipe.

Также глава УЕФА исключил возможность проведения финала Лиги чемпионов в США. Об этом тоже писали в прессе. 

«Только европейские федерации могут подавать заявки на проведение финалов. Чтобы финал прошёл не в Европе, нам пришлось бы изменить правила, а мы этого не хотим», - отметил функционер.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
УЕФА Лига Чемпионов Александер Чеферин Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 31 Августа
16:34 · Англия. Премьер-лига
​«Абсурд»: В УЕФА не поддерживают подход АПЛ к добавленному времени
15:49 · Лига чемпионов
Без Роналду: Глава УЕФА исключил участие саудовских клубов в Лиге чемпионов
00:14 · Лига чемпионов
Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в еврокубках
30 Августа
23:59 · Лига чемпионов
ПСВ забил 5 мячей в ворота «Рейнджерс»
23:59 · Лига чемпионов
«Антверпен» повторно обыграл АЕК
23:58 · Лига чемпионов
«Копенгаген» удержал нужный счёт в матче с «Ракувом»
00:07 · Лига чемпионов
«Галатасарай» со скрипом прошёл «Молде» 1
00:02 · Лига чемпионов
«Брага» повторно обыграла «Панатинаикос» в квалификации Лиги чемпионов
29 Августа
23:53 · Лига чемпионов
«Янг Бойз» пробился в Лигу чемпионов, разгромив «Маккаби» из Хайфы
14:46 · Россия. Премьер-лига
​Ровно 15 лет назад «Зенит» выиграл Суперкубок УЕФА
26 Августа
13:41 · Лига чемпионов
Де Брёйне: Холанн уже в этом году может получить «Золотой мяч» 2
24 Августа
00:31 · Турция
Икарди забил 200-й гол в карьере
00:03 · Лига чемпионов
«Брага» одолела «Панатинаикос» с перевесом в один гол
23 Августа
23:58 · Лига чемпионов
«Маккаби» из Хайфы и «Янг Бойз» выдали нулевую ничью
23:56 · Лига чемпионов
«Галатасарай» вырвал победу в Норвегии 1
Все новости
Рекомендуем