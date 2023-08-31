Люк де Йонг установил рекорд ПСВ в еврокубках

Нападающий ПСВ Люк де Йонг продолжил собственную голевую серию в еврокубковых матчах.

Эйндховенский коллектив взял верх над «Рейнджерс» в ответном поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (5:1), а 33-летний форвард зажёг своё имя на табло на 66-й минуте, забив третий мяч команды в ворота шотландцев. Согласно данным Opta, де Йонг забивает уже в пяти кряду еврокубковых матчах за ПСВ – новый клубный рекорд. До недавних пор рекордсменом был Мемфис Депай, выдавший серию из четырёх подряд результативных встреч в 2014 году.

Общий счёт противостояния ПСВ с «Рейнджерс – 7:3. Команда из Нидерландов сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов, жеребьёвка которого состоится 31 августа.